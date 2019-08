Berlin (dpa/bb) - Nach zwei Überfällen auf Kioske in einem U-Bahnhof in Berlin-Spandau stehen zwei junge Männer vor dem Landgericht. Ein 24-jähriger Angeklagter soll im Oktober 2018 mit einem bislang unbekannt gebliebenen Komplizen rund 14 500 Euro erbeutet haben. Der mitangeklagte 20-Jährige soll für die mutmaßlichen Räuber Gesichtsmasken und Einmalhandschuhe verwahrt haben. Ihm wird Beihilfe zur Last gelegt. Die Angeklagten verweigerten zu Beginn des Prozesses am Freitag eine Aussage.