Berlin (dpa/bb) - Im Prozess um das rätselhafte Schicksal der verschwundenen Berliner Schülerin Georgine Krüger hat sich der mutmaßliche Mörder in Schweigen gehüllt. "Der Angeklagte wird sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht äußern", sagte sein Verteidiger am Mittwoch vor dem Landgericht in der Hauptstadt. Das spurlose Verschwinden von Georgine war über Jahre einer der bekanntesten Vermisstenfälle in Deutschland.