Berlin (dpa/bb) - Der Prozess um ein symbolträchtiges Haus der linksradikalen Szene in Berlin-Friedrichshain ist am Freitagvormittag zunächst ohne ein Urteil beendet worden. Im Laufe des Tages wollte der Richter entweder ein Urteil über die Räumungsklage des Hauseigentümers fällen oder entscheiden, ob doch noch ein weiterer Verhandlungstermin nötig ist. Wann am Tag dazu vom Gericht etwas mitgeteilt werden sollte, war zunächst unklar.

Der Anwalt der Hausbewohner hatte argumentiert, eine Vertagung sei nötig, weil die beiden Vertreterinnen der Bewohnerinnen direkt vor der Verhandlung von der Polizei festgenommen worden seien. Die eine sei wieder freigelassen worden, habe aber einen Arzt aufsuchen müssen. Die zweite sei von der Polizei nur für den Prozess kurz wieder auf freien Fuß gesetzt worden und nicht wirklich verhandlungsfähig.

Zuvor hatte der Richter den Verhandlungssaal räumen lassen, weil Bewohnerinnen des Hauses und Unterstützerinnen schrien, aufsprangen und Sprechchöre riefen. Zwei Frauen zogen sich zum Teil aus.