Berlin (dpa/bb) - Vor Beginn des Prozesses um ein symbolträchtiges Haus der linksextremen Szene in Friedrichshain ist vor dem Haupteingang des Landgerichts in Berlin-Charlottenburg ein verdächtiger Gegenstand gefunden worden. Außerdem wurde die Fassade des Gerichts beschmiert. Der Gegenstand wird von Kriminaltechnikern untersucht, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Bereich am Tegeler Weg wurde gesperrt. Journalisten und Besucher mussten das Gericht über den Hintereingang betreten. Dort hatten sich rund 100 Unterstützer der Hausbewohner versammelt. Über den verdächtigen Gegenstand hatte zuvor die "Berliner Morgenpost" berichtet.

Das Gericht muss über eine Räumungsklage gegen die heutigen Bewohner des früher besetzten Hauses in der Liebigstraße 34 entscheiden. Geklagt hat der Besitzer des Hauses. Die Bewohner bezeichnen sich als "anarcha-queer-feministisches Hausprojekt Liebig 34". Ende 2018 endete der Pachtvertrag zwischen ihnen und dem Hauseigentümer. Seitdem weigern sich die Bewohner auszuziehen und kündigten Widerstand an.