Berlin (dpa/bb) - Weil sie Pakete in einem Verteilerzentrum in Berlin geplündert haben sollen, stehen drei damalige Mitarbeiter sowie zwei weitere Männer vor dem Amtsgericht Tiergarten. Die 25- bis 33-Jährigen legten zu Prozessbeginn am Donnerstag Geständnisse ab. Ein damaliger Teamleiter erklärte, er sei Anfang 2016 auf die Idee gekommen, "mal in Pakete zu schauen". In insgesamt sechs Fällen habe er jeweils mit einem oder weiteren Mittätern mehrere Sendungen geöffnet und Gegenstände gestohlen. Er habe sich in finanziellen Schwierigkeiten befunden und entwendete Waren verkaufen wollen. Zum Urteil soll es noch am Donnerstag kommen.

Laut Anklage sollen die Männer Waren im Wert von mehr als 30 000 Euro gestohlen haben. Drei der 25- bis 33-Jährigen hätten als damalige Mitarbeiter in dem Verteilerzentrum im Stadtteil Spandau generell Zugriff auf Sendungen gehabt. Dabei hätten sie es insbesondere auf sogenannte VIP-Pakete abgesehen, die durch Zwischenlagerung in einem käfigartigen und nach oben offenen Raum zusätzlich gesichert gewesen seien. Mitte März 2016 waren zwei der Angeklagten auf frischer Tat gefasst worden. Ein Großteil der Beute - darunter Smartphones, Schuhe, Uhren und Lautsprecher - sei bei Durchsuchungen in den Wohnungen der Angeklagten sichergestellt worden.