Berlin (dpa/bb) - Am Landgericht in der Hauptstadt ist der Prozess um den mutmaßlichen Mord an der verschwundenen Berliner Schülerin Georgine Krüger fortgesetzt worden. Der zweite Verhandlungstag begann mit dem Verlesen der Anklage. Angeklagt ist ein 44-Jähriger. Der Deutsche mit türkischen Wurzeln soll im September 2006 das damals 14-jährige Mädchen in einen Keller seiner Moabiter Wohnung gelockt, vergewaltigt und erwürgt haben. Die Leiche wurde nie gefunden. Das rätselhafte Verschwinden von Georgine war über Jahre einer der bekanntesten Vermisstenfälle in Deutschland.