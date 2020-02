Berlin (dpa/bb) - Weil sie einen Berliner Geschäftsmann aus Habgier getötet haben sollen, stehen zwei 38- und 40-jährige Männer ab heute vor dem Landgericht. Laut Ermittlungen sollen sie dem 54-Jährigen im Januar 2018 in seiner Wohnung in Berlin-Marzahn oder in der unmittelbaren Umgebung abgepasst und erwürgt haben. Die Leiche hätten sie zum Wuhlefließ in Ahrensfelde (Landkreis Barnim) gebracht. Die Angeklagten sollen in der Wohnung des Opfers verstecktes Geld in Höhe von 50 000 bis 100 000 Euro an sich genommen haben. Bei einem der Verdächtigen soll es sich um einen ehemaligen Mitarbeiter des Opfers handeln.

