Berlin (dpa/bb) – Ein Mann aus Kaiserslautern, der seinen Schwager in dessen Wohnung in Berlin-Reinickendorf erwürgt und die Leiche in einem Koffer nach Rheinland-Pfalz gebracht hatte, muss in die Psychiatrie. Ohne Behandlung sei der 37-Jährige gefährlich für die Allgemeinheit, begründete das Landgericht der Hauptstadt am Montag und ordnete die Unterbringung des Beschuldigten in einem psychiatrischen Krankenhaus an.