Berlin (dpa/bb) – Ein 28-Jähriger, der als damaliger Geschäftsführer drei Männer in einem Streit um Arbeitslohn geschlagen und erpresst haben soll, hat vor dem Berliner Landgericht gestanden. Er und ein Mitunternehmer hätten den Geschädigten wegen ihrer Geldforderungen "eigentlich nur einen Schrecken einjagen wollen", erklärte der Angeklagte zu Prozessbeginn am Dienstag. Als ein Wort das andere ergab, sei es bei einem Treffen im Mai 2014 in Berlin-Spandau zu Schlägen gekommen. Sieben weitere Personen seien beteiligt gewesen. Einer der drei Attackierten erlitt laut Anklage eine erhebliche Kopfverletzung.

Der 28-Jährige habe sich zu Unrecht bereichern wollen, heißt es in der Anklage. Er habe die Geschädigten gezwungen, eine Quittung für den vermeintlichen Erhalt des ausstehenden Lohnes in Höhe von jeweils etwa 1500 bis 2000 Euro zu unterzeichnen. Aus Angst und unter dem Eindruck der vorangegangenen Schläge seien die Geschädigten dieser Aufforderung nachgekommen. Als die drei Bauhelfer den Tatort verließen, habe er ihnen nachgerufen, dass er sie "beim erneuten Erscheinen niedermachen und ihnen die Ohren abschneiden würde".

Der Angeklagte sagte, zum Streit sei es wegen Lohnkürzungen gekommen. Diese habe er als damaliger Chef der Firma seines Vaters vorgenommen, nachdem die drei Männer bei Fliesenarbeiten gepfuscht hätten. "Es musste alles abgerissen und von anderen Mitarbeitern neu gemacht werden", so der Angeklagte. Ein Urteil in dem Prozess wegen gefährlicher Körperverletzung, Erpressung und Bedrohung fällt voraussichtlich noch am Dienstag.