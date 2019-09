Berlin (dpa/bb) - Ein 51-Jähriger, der mit einem Küchenbeil auf einen Kollegen in einem Restaurant in Berlin-Mitte eingeschlagen und ihn verletzt haben soll, hat vor dem Landgericht eine Tötungsabsicht zurückgewiesen. In einem Streit habe er aus Angst vor einem Angriff des gleichaltrigen Kollegen zu dem Beil gegriffen, erklärte der Angeklagte zu Prozessbeginn am Dienstag. Er habe den Mann abschrecken, aber nicht angreifen wollen. Als ihn der Kontrahent attackiert habe, müsse es zu den Verletzungen gekommen sein. Die Anklage lautet auf versuchten Totschlag.

Die beiden aus Vietnam stammenden Männer waren laut Ermittlungen als Küchenhilfen in dem Sushi-Restaurant tätig, als es im März 2019 zu einer Auseinandersetzung kam. Auslöser seien 50 Euro gewesen, die er an dem Tag für Einkäufe ausgelegt hatte, so der Angeklagte. Entgegen der Absprache mit dem Geschädigten sei am Abend aber kein Bargeld mehr verfügbar gewesen. Als er nach dem Geld fragte, habe ihn der Kollege angeschrien. Er habe sich betrogen und beleidigt gefühlt, sagte der Angeklagte. "Aber ich hatte nicht die Absicht, ihn zu verletzen oder umzubringen." An dem Abend sei er angetrunken gewesen.

Der Geschädigten hatte zwei sieben und fünf Zentimeter lange Verletzungen am Kopf erlitten. Weil es ihm gelungen war, das Handgelenk des Kollegen zu packen, habe er weitere Hiebe verhindern können, heißt es in der Anklage. Der Prozess wird am 6. September fortgesetzt.