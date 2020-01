Berlin (dpa/bb) – Im Fall des spektakulären Diebstahls einer 100 Kilogramm schweren Goldmünze aus dem Berliner Bode-Museum haben weitere Verteidiger auf Freispruch plädiert. Die Staatsanwaltschaft habe in dem seit mehr als einem Jahr laufenden Prozess "mit Scheinindizien gearbeitet", erklärte ein Anwalt eines 23-Jährigen am Donnerstag vor dem Landgericht. Es gebe keine Beweismittel, die seinen Mandanten allein oder in einer Gesamtschau belasteten. Von der Staatsanwaltschaft wurden Gefängnisstrafen von fünf bis sieben Jahren gegen die vier Angeklagten beantragt.

Die 21- bis 25-Jährigen sollen in der Nacht zum 27. März 2017 die Münze "Big Maple Leaf" mit einem damaligen Goldwert von knapp 3,75 Millionen Euro gestohlen haben. Drei der deutschen Angeklagten, die zu einer arabischstämmigen Familie gehören, sollen über ein Fenster in das Museum eingestiegen sein. Das Trio soll dann eine Vitrine zertrümmert und das riesige Goldstück zu einem Auto geschafft haben. Ein 21-jähriger mitangeklagter Wachmann soll Hinweise gegeben haben.

Die Verteidiger des 23-Jährigen erklärten, was im Museum genau geschah, sei im Prozess offen geblieben. DNA-Spuren ihres Mandanten innerhalb des Museum seien nicht gefunden worden. Der 23-Jährige sei von seinen Fähigkeiten her auch nicht in der Lage, eine "so punktgenau organisierte und präzise ausgeführte Tat zu planen". Sollte das Gericht dennoch zu einem Schuldspruch gelangen, so sei er allenfalls als Gehilfe und nach Jugendstrafrecht zu verurteilen, beantragten die Anwälte des 23-Jährigen.

Inzwischen haben die Verteidiger von zwei der vier Angeklagten auf Freispruch plädiert. Der Prozess wird am 10. Februar fortgesetzt. Ein Urteil wird nach derzeitigen Planungen für den 20. Februar erwartet.