Berlin (dpa/bb) - Nach einer Serie von Bränden in Berlin-Steglitz kommt ein 38-Jähriger an dem heutigen Mittwoch vor das Landgericht. Er soll innerhalb von 48 Stunden insgesamt 15 Mal Feuer gelegt haben. Vorrangig habe er Müllcontainer und Abdeckplanen von Motorrädern angezündet. In einem Fall habe er an zwei Stellen Feuer gelegt. Die Feuerwehr habe ein Ausbreiten der Flammen noch verhindern können. Wegen einer Erkrankung sei der Beschuldigte bei den Taten im Mai 2019 allerdings nicht schuldfähig gewesen. Die Staatsanwaltschaft strebt seine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Für den Prozess um Brandstiftung und Sachbeschädigung sind drei Tage geplant.