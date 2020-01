Berlin (dpa/bb) – Weil er an Betrügereien mit Schrottimmobilien beteiligt gewesen sein soll, steht ein Kaufmann vor dem Amtsgericht Berlin-Tiergarten. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der 50-Jährige als Mitglied einer Bande agierte. Überteuerte Immobilien seien als "Steuerspar-Modelle" an geschäftlich unerfahrene Privatpersonen verkauft und hohe Vermittlungsprovisionen gefordert worden, heißt es in der zu Prozessbeginn am Dienstag verlesenen Anklage. Der 50-Jährige wies jegliche Vorwürfe zurück.

Der Kaufmann soll laut Anklage an einem großangelegten Betrug über ein Firmengeflecht in der Zeit von Juni 2007 bis Februar 2012 beteiligt gewesen sein. Mehrere von ihm vertretene Unternehmen hätten Immobilien erworben, die unter Einschaltung von Vermittlungsfirmen weiterveräußert werden sollten. Es seien falsche Angaben zu den Objekten und angeblichen Renditen gemacht worden, so dass Käufer völlig unrentable bis ruinöse Geschäfte abgeschlossen hätten. Bis zu 35 Prozent Vermittlungsprovision seien kassiert worden.

Dem 50-Jährigen werden acht Fälle des banden- und gewerbsmäßigen Betrugs zur Last gelegt. In früheren Prozessen sind bereits mehrere mutmaßliche Mittäter verurteilt worden. Im Juni 2012 erhielt ein Immobilienmakler als ein Drahtzieher eine Strafe von fünf Jahren Haft. Ein Prozess gegen einen Notar endete im November 2013 mit einem Schuldspruch wegen Beihilfe zum Betrug. Ein weiteres Verfahren wurde nach monatelanger Verhandlung eingestellt. Für den Prozess gegen den 50-Jährigen sind fünf weitere Tage bis zum 30. Januar vorgesehen.