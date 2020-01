Berlin (dpa/bb) - Weil er an einer Betrugsserie falscher Polizisten beteiligt gewesen sein soll, kommt ein 26-Jähriger heute vor das Amtsgericht Berlin-Tiergarten. Der Mann soll Ermittlungen zufolge im Oktober 2019 in drei Fällen mit bislang unbekannten Mittätern agiert und ältere Menschen dazu gebracht haben, ihre Wertsachen herauszugeben. Einer der mutmaßlichen Betrüger habe sich zunächst am Telefon als Polizist ausgegeben und den Angerufenen vorgegaukelt, sie müssten ihre Wertsachen vor vermeintlichen Einbrechern in Sicherheit bringen. In einem Fall habe ein 73 Jahre alter Mann Goldbarren im Gesamtwert von rund 87 000 Euro übergeben.