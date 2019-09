Angeklagte wollen in Menschenraub-Prozess aussagen

Bayreuth (dpa/lby) - Im Verfahren wegen erpresserischen Menschenraubs haben drei Angeklagte vor dem Landgericht Bayreuth ihre Bereitschaft zu einer Aussage erklärt. Der vierte Angeklagte wollte zu Prozessbeginn am Montag zunächst nicht reden. Die Staatsanwaltschaft wirft den vier Iranern vor, dass sie Ende Oktober einen Mann in der Nähe des Kulmbacher Bahnhofs in ein Auto gezerrt haben und mit ihm davongefahren seien sollen. Sie sollen ihn geschlagen und mit einem Messer verletzt haben.

Während der Fahrt hätten sie von der Familie des Mannes Geld für dessen Freilassung gefordert. Nach drei Stunden sollen sie den Mann bei Offenbach am Main aus dem Auto geworfen haben. Laut Anklage hatte er Verletzungen am Hals, Oberschenkel und an der Hand sowie mehrere Prellungen.

Der Mann habe von den Angeklagten mehrere Tausend Euro kassiert, um Familienangehörige nach Deutschland zu schleusen, gab einer der Angeklagten als Motiv an. Nachdem es aber nie zu einer Flucht gekommen sei, hätten sie auf der Fahrt ihr Geld zurückgefordert. Ein Urteil soll Ende Oktober fallen.