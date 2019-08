Bautzen (dpa/sn) - Unter Ausschluss der Öffentlichkeit hat am Donnerstag der Prozess gegen einen mutmaßlichen Intensivtäter in Bautzen begonnen. Amtsgerichtsdirektor Markus Kadenbach begründete die Entscheidung mit Zweifeln am Alter des Angeklagten. "Das Gericht hat kein Ermessen. Wenn eine Tat in einen Zeitpunkt fällt, wo der Angeklagte noch ein Jugendlicher ist, ist die Öffentlichkeit auszuschließen", sagte er. Im konkreten Fall handelt es sich um den Vorwurf der Körperverletzung aus dem Jahr 2015.