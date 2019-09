Bad Kreuznach (dpa/lrs) - Im Prozess um einen 61-jährigen Jäger, der im November 2018 bei einer Treibjagd eine Frau erschossen haben soll, hat der Jagdleiter jede Verantwortung von sich gewiesen. "Jeder ist für seinen Schuss verantwortlich", sagte der 58-Jährige am Freitag als Zeuge vor dem Amtsgericht Bad Kreuznach. Er lege stets extrem Wert auf Sicherheit bei der Jagd. Auch am Tag des Vorfalls, bei dem in Dalberg eine 86-Jährige durch einen Schuss in ihrem Garten starb, habe er alle Schützen eingewiesen. Der Angeklagte habe schon viele Male von der selben Position aus gejagt und sei sehr erfahren gewesen. Er sei tief betroffen, der Vorfall sei jagdlich für ihn der "absolute Super-Gau gewesen", sagte der 58-Jährige. Mit seiner Aussage endete am Freitagmittag die Beweisaufnahme. Für den Nachmittag wurde mit den Plädoyers und dem Urteil gerechnet. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten fahrlässige Tötung vor.