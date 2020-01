Aschaffenburg (dpa/lby) - Im Prozess um den Mord an einer 15-Jährigen vor 40 Jahren am Landgericht Aschaffenburg hat am Mittwoch eine Sachverständige die Vorwürfe der Anklage untermauert. Die an der Leiche festgestellte Bissspur stamme "mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" vom Gebiss des Angeklagten, zitierte ein Gerichtssprecher die zahnmedizinische Sachverständige Gabriele Lindemaier vom Institut für Rechtsmedizin der Ludwig-Maximilians-Universität München.

Die große Sicherheit entstehe durch zahlreiche genetische Anomalien im Gebiss des Angeklagten, wurde die Sachverständige zitiert. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Abdruck von einer anderen Person als dem 57-Jährigen stamme, gehe gegen Null. Nicht nur die Abmessungen des Gebisses seien mit denen der Bissspur identisch. Auch die Zahnstellung zweier Zähne und die ungewöhnlich eng stehenden Zähne ohne Zwischenraum zueinander seien an der Wunde erkennbar. Dem Angeklagten fehle auch ein Zahn, der genetisch nie angelegt war - auch dies sei in der Bisswunde erkennbar.

Die 15-Jährige war im Dezember 1979 im Aschaffenburger Schlosspark entkleidet und getötet worden. Der Fall blieb jahrzehntelang ungeklärt. 2017 hatten sich Cold-Case-Ermittler der Sache erneut angenommen. Ein Urteil in dem Prozess wird am 6. Februar erwartet.