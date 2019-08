Aachen (dpa) - Ein Säugling stirbt nach massiver Gewalt an den Folgen eines Schädelbruchs. Der angeklagte Vater war zu der Zeit allein mit seinem sechs Monate alten Kind zuhause in Alsdorf. Als Angeklagter hat er den Tatvorwurf vor Gericht bestritten. Die Kindsmutter sagte unter Tränen über ihren Partner, er sei der liebevollste Vater, den sie kenne. Die Richter am Aachener Landgericht wollen am Freitag über den angeklagten 37-Jährigen urteilen. Vor den Plädoyers am Mittwoch soll noch eine Kinderärztin als Zeugin befragt werden, wie ein Gerichtssprecher mitteilte.