Am Ende der Nacht waren die Lippen der Frau blau, ihr Körper war kalt, ihr Herz schlug nicht mehr. Nun ist ihr Peiniger unter anderem wegen Vergewaltigung zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt worden.

Von Uta Eisenhardt, Berlin

Am 21. April 2022 liegt eine junge Frau mehr tot als lebendig in einer karg möblierten, verdreckten Wohnung in Steglitz im Süden Berlins. Sie ist nackt, auf ihrem Unterbauch stehen die Worte „Whore“ und „Slut“, sie sind mit rotem Edding geschrieben worden. Ihre Lippen sind blau, ihr Körper kalt, ihr Herz schlägt nicht mehr. Der Wohnungsinhaber hat den Notarzt alarmiert und bereits begonnen, die junge Frau zu reanimieren. Die eintreffenden Mediziner haben wenig Hoffnung, dass Nisa R. (Name von der Redaktion geändert) überlebt.