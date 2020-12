Von Peter Burghardt, Hamburg

Am 7. Oktober 2019 machte sich ein Mann in einem kleinen Motorboot von Kiel aus auf den Weg Richtung Dänemark. Das Wetter soll gut gewesen sein, aber nach drei Tagen meldete die Ehefrau den Reisenden für vermisst. Nach vier Tagen, am 11. Oktober 2019, wurde das Motorboot in der Ostsee gesichtet, vor Schönberg nordöstlich von Kiel, zu sehen war allerdings nur noch der Bug, von dem Mann keine Spur.

14 Monate später steht der seinerzeit Vermisste nun gemeinsam mit seiner Frau vor dem Landgericht Kiel. Der Vorwurf: versuchter Versicherungsbetrug in 14 Fällen. Doch das Ehepaar schweigt, nach nur 17 Minuten ist der erste Prozesstag an diesem Mittwoch schon wieder beendet. Auch die Mutter ist angeklagt, das Verfahren aber aus gesundheitlichen Gründen abgekoppelt.

Schon im Oktober 2019 kam der Polizei die vermeintliche Tragödie auf dem Meer seltsam vor. Die Schwimmwesten und das Schlauchboot fehlten. Einem Gutachter fiel auf, dass am Motorboot hantiert worden war, ein Unfall wurde rasch ausgeschlossen. Außerdem verstrickte sich die Frau offenbar in Widersprüche.

Die Anklageschrift der Kieler Staatsanwaltschaft kann den Fall nur lückenhaft rekonstruieren. Demnach saß das Trio im Sommer 2018 in Schwarmstedt beisammen und fassten den "Tatentschluss", sagt Staatsanwältin Lithicia Miske im Saal 232 des Landgerichts. Die Ermittler fanden heraus, dass für den Verschwundenen damals diverse Lebens- und Unfallversicherungen abgeschlossen worden waren. In acht Fällen war die Mutter begünstigt, in anderen sechs Fällen die Ehefrau. Gesamtvolumen: ungefähr 4,1 Millionen Euro.

Ein im Prinzip ausgeklügelter Plan, aber nicht sehr überzeugend für die Behörden. Man sei recht schnell der Auffassung gewesen, "dass hier lediglich der Tod vorgetäuscht worden ist, um die Versicherungssumme zu kassieren", sagte Mitte Mai 2020 der Kieler Oberstaatsanwalt Axel Bieler. Der Antrag auf Auszahlung sei bereits gestellt worden. Wenige Tage zuvor jedoch war der mutmaßliche Betrüger unter kuriosen Umständen wieder sehr lebendig aufgetaucht - auf dem Dachboden einer Villa in der niedersächsischen Gemeinde Schwarmstedt.

Fahnder durchsuchten das Haus und wurden dem Vernehmen nach fündig, als ein Beamter den Speicher mit seiner Taschenlampe durchleuchtete und einen blitzenden Gegenstand wahrnahm. Es war offenbar der Ehering des Gesuchten, der an seiner Hand steckte. Zwei maskierte Polizisten mit Helm führten den 52-Jährigen hinaus, eine Decke über dem Kopf. Er war also nicht in der Ostsee ertrunken, sondern hatte sich zuletzt in einem Dachgeschoss im Heidekreis verborgen, das vorläufige Finale einer bizarren Odyssee.

Versicherungen sind schon auf alle möglichen Arten betrogen worden, auch mal in ähnlichem Stil. In Itzehoe in Schleswig-Holstein zum Beispiel wurde 2001 ein Hamburger Tauchlehrer zu 14 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt, weil er im April 1994 auf der Unterelbe nach der Explosion eines Kutters seinen Tod inszeniert haben soll, um über eine Versicherungspolice eine Million Mark zu kassieren. Fünf Jahre lang soll der Schwindler um die Welt geflüchtet sein, Zeugen wollen ihn in Thailand und Portugal gesehen haben. Zielfahnder spürten ihn 1999 in Berlin auf, vor dem Haus seines Vaters.

Den jetzt angeklagten Kieler, der in Niedersachsen aufflog, kannte die Justiz bereits. Gegen ihn erging auch mal ein Urteil wegen mutmaßlichen Kreditbetrugs, das aber noch nicht rechtskräftig ist. Nun befindet sich der Verdächtige seit sieben Monaten in Untersuchungshaft, seine Frau kam unter Auflagen bald wieder frei. Der Mutter, 86, blieb die Festnahme erspart, doch alle drei sind angeklagt. In Vernehmungen geäußert hatte sich zunächst nur die Frau, der Inhalt der Aussage ist unbekannt. Die Richter haben zehn Verhandlungstermine bis Ende Januar festgesetzt.