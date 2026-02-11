Für Simon B. hätte es ein Routineeinsatz sein können, an jenem Donnerstagabend im August. Ein Raubüberfall an einer Aral-Tankstelle in Völklingen. Es ging um eine Beute von nicht mal 600 Euro. Aber für den Polizeioberkommissar endete der Einsatz tödlich. Er wurde erschossen, mit der Dienstwaffe eines Kollegen. Simon B. wurde 34 Jahre alt.
Prozess wegen Polizistenmords in VölklingenFür nicht mal 600 Euro Beute
Nach einem Tankstellenüberfall erschoss Ahmet G. einen Polizisten. Mit einer Pistole, die er zuvor dessen Kollegen entwendet hatte. Insgesamt 17 Schüsse soll G. abgegeben haben. Sechs Kugeln trafen den jungen Beamten. Wie konnte die Gewalt derart eskalieren?
Von Kathrin Wiesel-Lancé, Saarbrücken
Saarland:Ein Polizist, erschossen mit einer Polizeipistole
Bei einem Tankstellenraub im Saarland wird ein Polizist getötet. Was ist bisher über die Tat bekannt? Und nimmt die Gewalt gegen Polizeibeamte zu? Die wichtigsten Fragen und Antworten.
