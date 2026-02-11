Für Simon B. hätte es ein Routineeinsatz sein können, an jenem Donnerstagabend im August. Ein Raubüberfall an einer Aral-Tankstelle in Völklingen. Es ging um eine Beute von nicht mal 600 Euro. Aber für den Polizeioberkommissar endete der Einsatz tödlich. Er wurde erschossen, mit der Dienstwaffe eines Kollegen. Simon B. wurde 34 Jahre alt.