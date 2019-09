Das kleine, rote Holzhaus liegt auf einem beschaulichen Waldgrundstück in Burgwedel bei Hannover. Es könnte ein Spielparadies für Kinder sein, die hier am Wochenende herumtollen. Doch in dem kleinen Haus müssen sich furchtbare Szenen abgespielt haben. Mehr als ein Jahr lang soll ein sechsjähriges Mädchen hier von seiner eigenen Mutter gequält worden sein wie ein Hund. Die Frau soll das Kind in eine Hundebox gesperrt und ihm teilweise ein Elektrohalsband, das leichte Stromschläge abgibt, umgehängt haben. Die heute 44 Jahre alte Frau muss sich nun wegen schwerer Misshandlung von Schutzbefohlenen vor dem Landgericht Hannover verantworten.

Der Anklage zufolge soll die Mutter im Zeitraum zwischen August 2016 und September 2017 immer wieder vermeintlich fehlerhaftes Verhalten der Tochter brutal bestraft haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr unter anderem vor, die Sechsjährige über Nacht in einer Transportbox für Hunde eingesperrt und diese teilweise mit einem Vorhängeschloss abgesperrt zu haben. Außerdem soll sie ihre Tochter zur Strafe im Wald ausgesetzt und mit einer Peitsche, einem Ledergürtel und Holzstücken geschlagen haben. "Diese drastischen Maßnahmen ergriff die Angeklagte immer dann, wenn die Tochter nach ihrer Auffassung nicht gut genug oder frech war", sagte Thomas Klinge, Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung.

Bei dem Elektrohalsband handelt es sich um ein sogenanntes Erziehungshalsband für Hunde. Mit einer Fernbedienung kann man schwache, aber schmerzhafte Stromstöße auslösen. Diese Halsbänder sind nach dem Tierschutzrecht in Deutschland verboten. Die Frau soll solch ein Elektrohalsband besessen haben, weil sie offenbar Hunde gezüchtet hat.

Bislang bestreitet die Frau die Taten. Vor Prozessbeginn sagte der Verteidiger der Mutter, seine Mandantin werde sich auf jeden Fall zur Sache einlassen. Das Strafgesetzbuch sieht bei Misshandlung von Schutzbefohlenen eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren vor.

Das Martyrium des Mädchens wurde bekannt, als sie sich einer Vertrauensperson offenbart hat. Sie und ihre jüngere Schwester kamen Medienberichten zufolge in einer Pflegefamilie unter.