Jahrelang soll der Kinderpsychiater Michael Winterhoff Kinder ruhiggestellt haben, um sie für seine Behandlungsmethoden gefügig zu machen. In Bonn hat nun der Prozess gegen ihn begonnen, seine Verteidigerin hält die Vorwürfe für haltlos.

Von Rainer Stadler

Der Bonner Kinderpsychiater Michael Winterhoff war über Jahre gewohnt, dass er es ist, dem die Menschen zuhören. Er saß in Talkshows und voll besetzten Vortragssälen. Er ließ sich über die fehlende Reife der nachwachsenden Generation aus und die Unfähigkeit ihrer Eltern. Sie seien nicht in der Lage, Grenzen zu setzen, sondern lebten mit ihren Kindern in einem symbiotischen Verhältnis. Die Kinder entwickelten deshalb eine narzisstische Persönlichkeit und verharrten ansonsten auf dem Stand von Dreijährigen. Mit verheerenden Folgen für Wirtschaft und Gesellschaft. Seine Bücher tragen Titel wie „Warum unsere Kinder Tyrannen werden“, „SOS Kinderseele“ oder „Deutschland verdummt“. Sie verkauften sich hunderttausendfach.