Von Oliver Meiler, Vannes, Vannes

Joël Le Scouarnec hat alles notiert, auf 1655 Seiten. Die Namen seiner kleinen Opfer, deren Alter, das Datum seiner mutmaßlichen Taten, die Orte. Und was er empfand, im Detail, als er sich sexuell an den Kindern verging, seine perversen Triebe. 1655 Seiten. „Son Journal intime“, sein Tagebuch, so nennen es die Medien. Manche nennen es auch „carnets“, Hefte, aber das Bild passt nicht. Der ehemalige Arzt und Chirurg hat die Einträge nicht von Hand in ein Heft geschrieben, er hat sie getippt und abgelegt in seinem Computer, methodisch.