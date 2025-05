Prozess in der Bretagne

Der ehemalige Chirurg Joël Le Scouarnec hat 299 sexuelle Vergehen gegen Minderjährige gestanden – aus Kalkül? In Frankreich erwartet man das Urteil in einem historischen Prozess.

Von Oliver Meiler, Paris

Im kleinen Gericht von Vannes in der Bretagne geht ein Prozess zu Ende, der noch lange traurig nachhallen wird in den Köpfen der Franzosen. Wegen der furchtbaren Taten gegen Kinder, die da während dreier Monate verhandelt wurden: die sexuellen Übergriffe, die Vergewaltigungen. Wegen des Profils des Täters, eines früheren Arztes und Chirurgen, der seine Rolle über Jahrzehnte ausnutzte und seine perversen Triebe in den Krankenhäusern auslebte. Und wegen des unfassbaren Versagens und Wegschauens aller Instanzen, die ihn hätten stoppen können, lange bevor er 2017 aufflog.