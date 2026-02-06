Lange hat niemand etwas bemerkt. Fast fünf Jahre lang soll Dapeng Z. immer wieder Frauen betäubt, vergewaltigt und gefilmt haben. Einige seiner Opfer kannte er vorher, andere fand er über Wohnungsanzeigen. Er gab sich als interessierter Mieter aus, überwältigte die Frauen bei der Besichtigung, drückte ihnen ein Tuch auf Nase und Mund, das mit Narkosemittel getränkt war. Die Frauen hatten danach Gedächtnislücken. Jahrelang, so hieß es in der Anklage, sei Z. aufgrund seines hinterhältigen Vorgehens nicht aufgeflogen.