Er kam zur Wohnungsbesichtigung und soll ein Tuch mit Betäubungsmittel dabeigehabt haben

Jahrelang soll Dapeng Z. Frauen sediert, vergewaltigt und gefilmt haben. Einmal war ihm die Polizei schon auf der Spur, doch er redete sich heraus. Wie konnte er so lange unentdeckt bleiben?

Die Nachricht war eine einzige Lüge. Er wolle die offerierte Wohnung für eine Freundin anmieten, schrieb Dapeng Z. der Frau auf Wechat. Doch die Freundin hatte er erfunden, und für die Wohnung interessierte er sich auch nicht.