Sexualisierte Gewalt an Schulen„Alle haben es gewusst. Man hat nur nicht hinschauen wollen“

Lesezeit: 4 Min.

Szene vom ersten Prozesstag am Landgericht Erfurt. Der ehemalige Vertrauenslehrer (Dritter von links) ist wegen sexuellen Missbrauchs und Vergewaltigung angeklagt.
Szene vom ersten Prozesstag am Landgericht Erfurt. Der ehemalige Vertrauenslehrer (Dritter von links) ist wegen sexuellen Missbrauchs und Vergewaltigung angeklagt. (Foto: Bearbeitung: SZ, Foto: Annett Gehler/dpa)

An einem Erfurter Gymnasium begehen Lehrer offenbar über Jahre sexuelle Übergriffe an Schülerinnen. Ein 63-Jähriger wurde bereits verurteilt. Nun steht der langjährige Vertrauenslehrer vor Gericht.

Von Marcel Laskus, Erfurt

Einmal gab er offenbar auch das letzte bisschen Zurückhaltung auf. Nikolaus D. traf sich mit einer Schülerin in einem eigentlich geschützten Raum, in ihrer elterlichen Wohnung. Nun war dieser Mann hier. Ihr Lehrer. Er berührte sie im Intimbereich, ließ sich von ihr im Intimbereich berühren. Bis er bemerkt haben muss, dass die Mutter des Mädchens dabei war, die Wohnung zu betreten. Erst dann ließ er von ihr ab. Über Jahre soll sich der Gymnasiallehrer D. an drei seiner damals minderjährigen Schülerinnen vergangen haben, so sieht es die Staatsanwaltschaft.

