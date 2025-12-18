Einmal gab er offenbar auch das letzte bisschen Zurückhaltung auf. Nikolaus D. traf sich mit einer Schülerin in einem eigentlich geschützten Raum, in ihrer elterlichen Wohnung. Nun war dieser Mann hier. Ihr Lehrer. Er berührte sie im Intimbereich, ließ sich von ihr im Intimbereich berühren. Bis er bemerkt haben muss, dass die Mutter des Mädchens dabei war, die Wohnung zu betreten. Erst dann ließ er von ihr ab. Über Jahre soll sich der Gymnasiallehrer D. an drei seiner damals minderjährigen Schülerinnen vergangen haben, so sieht es die Staatsanwaltschaft.