Zum Hauptinhalt springen

Prozess in FrankreichJetzt steht der Drogenboss, den sie „Felix der Kater“ nennen, vor Gericht

Lesezeit: 4 Min.

Philippe Ohayon verteidigt in einem viel beachteten Prozess Félix Bingui, den Boss der Mafia-Bande Yoda.
Philippe Ohayon verteidigt in einem viel beachteten Prozess Félix Bingui, den Boss der Mafia-Bande Yoda. GABRIEL BOUYS/AFP

Félix Bingui kommandierte Yoda, eine brutale Mafia-Bande aus Marseille. Im Prozess gegen ihn und 19 weitere Clan-Mitglieder muss Frankreich beweisen, dass es seinen Drogenkrieg unter Kontrolle hat.

Von Oliver Meiler, Paris

Für einen Mafiaboss hat Félix Bingui einen seltsamen Spitznamen, eine Spur zu niedlich vielleicht: „Le Chat“ kommt von der alten Cartoonfigur „Felix der Kater“, auf Französisch Félix le Chat. Er trägt ihn offenbar schon seit seiner Kindheit. Nun ist Bingui 35 Jahre alt, kahl rasierter Kopf, Stoppelbart. Seit ein paar Tagen steht er in Marseille vor Gericht.

Zur SZ-Startseite

Brigitte Macron
:„Ich habe die Finsternis der Welt gesehen, das Böse“

Offen wie selten erzählt Brigitte Macron in einem Interview von den Abgründen, die sich in ihrer Zeit als Première Dame auftaten. Die Ehefrau des französischen Präsidenten ist in einen Strudel aus Fake News geraten, der bis heute nicht endet. Wie erträgt man so etwas?

Von Oliver Meiler

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite