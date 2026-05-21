Für einen Mafiaboss hat Félix Bingui einen seltsamen Spitznamen, eine Spur zu niedlich vielleicht: „Le Chat“ kommt von der alten Cartoonfigur „Felix der Kater“, auf Französisch Félix le Chat. Er trägt ihn offenbar schon seit seiner Kindheit. Nun ist Bingui 35 Jahre alt, kahl rasierter Kopf, Stoppelbart. Seit ein paar Tagen steht er in Marseille vor Gericht.
Prozess in FrankreichJetzt steht der Drogenboss, den sie „Felix der Kater“ nennen, vor Gericht
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Félix Bingui kommandierte Yoda, eine brutale Mafia-Bande aus Marseille. Im Prozess gegen ihn und 19 weitere Clan-Mitglieder muss Frankreich beweisen, dass es seinen Drogenkrieg unter Kontrolle hat.
Von Oliver Meiler, Paris
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