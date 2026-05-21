Für einen Mafiaboss hat Félix Bingui einen seltsamen Spitznamen, eine Spur zu niedlich vielleicht: „Le Chat“ kommt von der alten Cartoonfigur „Felix der Kater“, auf Französisch Félix le Chat. Er trägt ihn offenbar schon seit seiner Kindheit. Nun ist Bingui 35 Jahre alt, kahl rasierter Kopf, Stoppelbart. Seit ein paar Tagen steht er in Marseille vor Gericht.