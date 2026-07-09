Jonathan G. will Christina Block nur ein einziges Mal getroffen haben. Damals kurz nach Weihnachten 2023 in einem Besprechungsraum des Fünf-Sterne-Hotels der Blocks in Hamburg. Diese kurze Begegnung mit der ihm bis dahin fremden Frau habe den heute 35-Jährigen nachhaltig beeindruckt. „Es gab keinen Zweifel, dass diese Frau leidet. Auch ich habe angefangen zu weinen“, erinnert sich das schwedisch-israelische Model, das schon bei Heidi Klums „Germany's Next Topmodel“, der schwedischen Version der „Bachelorette“ und in Reality-TV-Formaten teilnahm. Vor Gericht spricht er Englisch, obwohl er zehn Jahre in Hamburg lebte, ist sein Deutsch nur rudimentär.