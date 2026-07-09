Jonathan G. wollte auch mal Teil eines James-Bond-Films sein. Dann soll er geholfen haben, die Kinder von Christina Block entführt zu haben. Wie es dazu kam.

Jonathan G. will Christina Block nur ein einziges Mal getroffen haben. Damals kurz nach Weihnachten 2023 in einem Besprechungsraum des Fünf-Sterne-Hotels der Blocks in Hamburg. Diese kurze Begegnung mit der ihm bis dahin fremden Frau habe den heute 35-Jährigen nachhaltig beeindruckt. „Es gab keinen Zweifel, dass diese Frau leidet. Auch ich habe angefangen zu weinen“, erinnert sich das schwedisch-israelische Model, das schon bei Heidi Klums „Germany’s Next Topmodel“, der schwedischen Version der „Bachelorette“ und in Reality-TV-Formaten teilnahm. Vor Gericht spricht er Englisch. Obwohl er zehn Jahre in Hamburg lebte, ist sein Deutsch nur rudimentär.