Am Ende des Prozesses gegen Christian B. wegen Sexualstraftaten in Portugal fordert die Staatsanwaltschaft Braunschweig 15 Jahre Haft. Und ein Zeuge belastet den Angeklagten im Fall Madeleine McCann.

Von Verena Mayer, Braunschweig

Im Gerichtssaal des Landgerichts Braunschweig wird eine Folge von Aktenzeichen XY gezeigt. Sie ist aus dem Jahr 2020 und rekonstruiert einen der bekanntesten Kriminalfälle der Welt: das Verschwinden von Madeleine McCann. Man sieht, wie die Ärztefamilie McCann 2007 mit Freunden in einer Ferienanlage an der portugiesischen Algarveküste Urlaub macht. Wie sie abends beim Essen zusammensitzen, abwechselnd nach ihren schlafenden Kindern schauen. Wie Madeleines Mutter irgendwann in ihr Apartment geht, ein geöffnetes Fenster sieht und das leere Bett ihrer Tochter. Die Dreijährige ist verschwunden und wurde bis heute nicht gefunden. „In einer Minute hat sich unser Leben in die schlimmste vorstellbare Situation verwandelt“, sagt Madeleines Vater.