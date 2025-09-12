Er hat es verstanden, sich Hochachtung zu verschaffen, und ja, viele haben ihn wohl gemocht. Unser Johannes, der beste Arzt der Welt, so nett, so höflich, immer verlässlich, unverzichtbar, so ging das lange. Und fleißig war dieser Doktor M., ständig unterwegs. Denn da draußen in der Stadt, da wartete eine Aufgabe.
Prozess in BerlinEin Arzt als Serienmörder?
Lesezeit: 6 Min.
Das Leid, der Lebenswille und der Tod wohnen gefährlich nah beieinander in der Welt des Johannes M. Der Palliativmediziner soll mindestens 15 Patienten ermordet haben. Vor Gericht wirkt er wie einer, der seinen eigenen Fall studiert.
