Ein Mann geht nach einem Streit auf hoher See über Bord und ertrinkt, sein Segelfreund ist wegen Mordes angeklagt. Von dem Todeskampf im Wasser existiert ein Video, das vermeintlich alles zeigt. Aber beweist es auch alles?

Im Landgericht Berlin wird ein Video abgespielt, aufgenommen am 19. August 2024. Es zeigt einen großen, schlanken Mann mit grauem Haar. Er sitzt in der Polizeibehörde in Göteborg an einem Tisch und sieht sich ein 44-minütiges Video an. Dabei atmet er schwer, manchmal stöhnt er. Einmal sagt er: „Ich hab so ein Herzklopfen.“ Er schwankt, stützt seine Stirn mit der linken Hand, dann kippt er zurück, lehnt sich an die Wand in seinem Rücken. Zuweilen kommentiert er das Geschehen, sagt: „Er ist weg“, „O Gott“ und „Ist das grausam!“