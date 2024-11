SZ Plus Der Prozess Pelicot : Ihr müsst euch schämen, nicht ich

Ihr Ehemann hat sie sediert, hindrapiert und Dutzenden Männern zur Vergewaltigung angeboten. Dann hat er gefilmt. Vor Gericht in Avignon schaut die Welt jetzt in diese Abgründe, weil Gisèle Pelicot es so will.