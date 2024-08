Zoë Kravitz, 35, Regisseurin und Schauspielerin, hatte Sorge aufzufliegen. Während der Dreharbeiten an ihrem ersten Film, bei dem sie Regie führt („Blink Twice“), habe sie „jeden Tag“ das Hochstapler-Syndrom gespürt. Wie sie der New York Times sagte, habe sie sich gefragt: „Wo habe ich mich hier bloß hineinmanövriert?“ Sie habe sich überfordert gefühlt und sich gefragt, ob sie das schaffe. „Aber das Schöne an der Arbeit als Regisseurin ist, dass man so beschäftigt ist, dass man gar nicht die Zeit dafür hat, sich Sorgen zu machen.“ Ein Trost sei für sie gewesen, sich ins Gedächtnis zu rufen: „Selbst wenn der Film schrecklich wird, macht das nichts, denn wir werden alle eines Tages sterben, also ist es egal.“