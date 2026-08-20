Tom Holland , 30, Schauspieler, verdient laut dem US-Online-Portal The Wrap als Spider-Man „mindestens 100 Millionen Dollar“. Demnach sei er am Umsatz des Blockbusters „Spider-Man: Brand New Day“ beteiligt, der schon jetzt zu einem der kommerziell erfolgreichsten Filmen der Kinogeschichte gezählt wird. Auch ist Holland dieser Tage in Christopher Nolans „Die Odyssee“ zu sehen – ebenfalls an der Seite seiner Frau Zendaya , 29. Hier spielt er Telemachos, den Sohn des Odysseus (Matt Damon) und der Penelope (Anne Hathaway). Zendaya spielt MJ, die Mitschülerin von Peter Parker, aber auch Athene. Bei „Die Odyssee“ handelt es sich derzeit um den finanziell zweiterfolgreichsten Film des Jahres 2026.

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Josh Radnor, 52, „How I Met Your Mother“-Star, hat kaum noch Kontakt zu anderen Hauptdarstellern der Sitcom. Im Podast „Half the Picture“ sagte er mit Blick auf seine früheren Kollegen Neil Patrick Harris, 53, Jason Segel, 46, Alyson Hannigan, 52, und Cobie Smulders, 44: „Es ist wie beim Studium: Man verbringt diese sehr intensive Zeit miteinander und denkt, man würde – man kann sich gar nicht vorstellen, sich nicht jeden Tag zu sehen, weil man sich schon so lange jeden Tag gesehen hat. Und dann löst sich das Ganze einfach auf und man geht hinaus und lebt sein Leben.“ In der Kult-Serie (2005-2014) spielten die Männer fünf beste Freunde.

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Sandra Bullock, 62, US-Schauspielerin, hat erstmals ausführlich über den Tod ihres langjährigen Partners Bryan Randall gesprochen. Der Fotograf war im August 2023 im Alter von 57 Jahren gestorben. Er hatte an der unheilbaren Muskel- und Nervenkrankheit Amyotrophe Lateralsklerose gelitten. Im Podcast „SmartLess“ sagte sie, ihre Schwester sei eine Zeit lang die einzige Person gewesen, der sie sich anvertraut habe. Ihr Partner habe sie gebeten, die Diagnose geheim zu halten. Bullock und Randall kümmerten sich um ihren Sohn und ihre Tochter sowie um seine Tochter aus einer früheren Beziehung. „Als die körperlichen Beschwerden dann noch mit dem Mentalen einhergingen“ sei das während der Pandemie „eine ziemlich düstere Dreifachbelastung“ gewesen.

Felix Hörhager/dpa

Sebastian Bezzel, 55, Schauspieler, hat die Bewohnerinnen eines niederbayerischen Seniorenheims glücklich gemacht. Wie Caritas-Pflegereferentin Katrin Königbauer der Katholischen Nachrichtenagentur erzählte, hätten die Senioren den Eberhofer-Darsteller bei Dreharbeiten mit den Worten „Was für ein schöner Mann“ begrüßt. Für „Steckerlfischfiasko“ hatten sie während einiger Szenen, die in ihrer Einrichtung in Vilsbiburg gedreht wurden, auch kleinere Sprechrollen übernehmen dürfen. Der gesprochene Text sei jedoch nicht immer der gewesen, „der im Drehbuch stand“, meinte Königbauer. Das habe der Regisseur aber „ganz toll“ gefunden.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Veronica Ferres, 61, Schauspielerin, musste erst lernen, ihre Tochter ziehen zu lassen. „Als Lilly mit 18 Jahren nach Los Angeles gezogen und sogar allein auf den Kilimandscharo gestiegen ist – ich hatte solche Angst“, verriet Ferres der Gala. „Das hat mich auch Demut gelehrt. Aber Lilly ist eine Macherin. Und ich habe ihr vertraut.“ Lilly Krug, 25, ist die gemeinsame Tochter von Ferres und ihrem früheren Ehemann Martin Krug. Sie arbeitet ebenfalls als Schauspielerin.