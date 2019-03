Thea und Thomas Gottschalk

Erst ist ihr Haus in Malibu dem kalifornischen Feuer zum Opfer gefallen, dann zerbrach ihre Ehe. Anwalt Christian Schertz bestätigte entsprechende Berichte am Montag. Die deutschen Fachmagazine für die Liebes- und Lebensangelegenheiten der Prominenz überschlugen sich daraufhin mit ihren Titelgeschichten zum Ehe-Aus von Thea und Thomas Gottschalk. Plötzlich ist der TV-Moderator wieder in aller Munde. Und beim ZDF in Mainz scheint man um seinen Wert auch noch zu wissen: Anlässlich seines 70. Geburtstags soll Gottschalk noch einmal eine an "Wetten, dass..?" angelehnte Show moderieren. Erschnüffler von Schweißfußgerüchen, Unterscheider von Kuhschmatzgeräuschen und andere Besitzer außergewöhnlicher Fähigkeiten haben jetzt ungefähr ein Jahr Zeit zum üben.