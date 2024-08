William , 42, Prince of Wales, hat sich für jede der 65 britischen Olympiamedaillen mindestens ein Barthaar stehen lassen. In einem auf der Plattform X veröffentlichten Video zeigte sich der normalerweise nur glattrasiert vor die Kamera tretende William mit Bart. Im Video selbst ging es dann jedoch um die Olympischen Spiele in Paris: „Von uns allen, die von zu Hause aus zugeschaut haben, herzliche Glückwünsche an Team GB“, sagte Prinzessin Kate, 42, in einem Zusammenschnitt vieler kurzer Videobotschaften, der auf dem X-Account des Kensington-Palasts veröffentlicht wurde.

Kurz darauf ergänzte William: „Gut gemacht bei allem, was ihr erreicht habt. Ihr wart für uns alle eine Inspiration.“ Williams Bruder Prinz Harry, 39, ist schon seit längerer Zeit überzeugter Bartträger.

Jamie Lee Curtis, 65, Schauspielerin, wird für ihre Horrorkünste geehrt. Nach einem Oscar und zahlreichen weiteren Auszeichnungen hat sie nun eine Ehrendoktorwürde erhalten – in den bildenden Künsten des American Film Institute, wie US-Medien übereinstimmend berichteten. Verliehen wurde ihr die Ehrung in Los Angeles von „Halloween“-Regisseur John Carpenter. „Wir haben ‚Halloween‘ gemacht, und es hat uns alle berühmt gemacht, aber ganz besonders Jamie Lee. Sie wurde die Königin der Horrorfilme“, sagte er. Curtis bedankte sich bei Carpenter für „mein ganzes Leben“. „Ich sollte hier eigentlich gar nicht sein, denn ich war keine gute Schülerin.“

Macklemore, 41, Rapper, ist ein Kind der Neunziger. Vom britischen Guardian danach gefragt, was sein liebster Partysong sei, antwortete er: „Ich mag ‚Blue (Da Ba Dee)‘ von Eiffel 65. Wenn der Bass einsetzt, geht es einfach nur ab.“ Der Song ist 1998 erschienen, als Macklemore 15 war. Zuvor witzelte er in seiner Antwort: „Es kommt auf die Art von Party an. Es gibt heutzutage viele verschiedene Arten von Partys. Es könnte auch eine Sex-Dungeon-Party sein. Nur ein Scherz! Ich war noch nie auf einer Sex-Dungeon-Party.“

Désirée Nick, 67, Schauspielerin, und Anouschka Renzi, 60, Schauspielerin, stehen gemeinsam auf der Bühne – können sich hinter der Bühne aber offenbar nicht ausstehen. „Ich erkläre den Frieden mit Frau Renzi hiermit als beendet. Ich habe wirklich alles versucht“, sagte Nick der Bild über Renzi. „Ohne mich hätte sie diese Rolle ja auch gar nicht erst bekommen. Und was tut sie? Sie hat öffentlich, in der Anwesenheit meines Sohnes, auf der Premiere über mich gehetzt.“ Renzi wiederum sagte, ebenfalls zu Bild: „Keine andere Schauspielerin würde sich das gefallen lassen, was ich neben Madame auf der Bühne erlebe. Meine Gage ist Schmerzensgeld.“ Trotz der Differenzen treten Nick und Renzi noch mehrere Tage in München gemeinsam auf.