Will Smith , 56, Schauspieler und Rapper, freut sich über ein geisterhaftes Publikum. Smith feiert gerade nach 20 Jahren sein Musik-Comeback mit dem Album „Based on a True Story“. Von der gleichnamigen Tour lud der „Prinz von Bel-Air“-Darsteller auf Youtube ein Video hoch und schrieb dazu: „Mein liebster Teil der Tour ist es, euch alle aus nächster Nähe zu sehen. Danke, dass ihr auch mich seht.“ Doch bei einigen Aufnahmen des Publikums sind Fans mit mehr als fünf Fingern und beinahe schaurig verzerrten Gesichtern zu erkennen. Das Publikum sei mithilfe künstlicher Intelligenz vergrößert worden, lautet jetzt der Vorwurf. Geäußert hat sich Smith dazu noch nicht.

(Foto: Frederic J. Brown/via Reuters)

Lil Nas X, 26, US-Rapper, ist wieder auf freiem Fuß. Der Musiker wurde am vergangenen Donnerstag, nur mit Unterwäsche und Cowboy-Stiefeln bekleidet, von der Polizei in Los Angeles aufgegriffen. Dabei kam es wohl zu einer Auseiandersetzung mit den Beamten, der „Old Town Road“-Sänger wurde deswegen verhaftet. In seiner Instagram-Story meldete er sich nun zu Wort und sagte über sich: „Euer Girl wird schon wieder in Ordnung kommen.“ Er gibt außerdem zu, dass die vergangenen Tage, in denen er in Haft war, beängstigend waren. Vier Anklagepunkte waren gegen ihn erhoben worden und für seine Freilassung musste er eine Kaution von rund 64 000 Euro zahlen.

(Foto: Arne Dedert/dpa)

Leyla Heiter, 29, Reality-Darstellerin, hat die Gästeliste für ihre anstehende Hochzeit noch einmal spontan aufgestockt. In wenigen Tagen will die ehemalige Bachelor-Kandidatin den Reality-Darsteller Mike Heiter, 33, an der italienischen Amalfi-Küste heiraten. In einem TikTok-Video verriet sie, dass sie kurzerhand auch Modedesignerin Victoria Beckham, 51, eingeladen habe – die urlaubt nämlich zur selben Zeit dort mit ihrer Familie. „Ich habe mir gedacht: Ganz ehrlich, vielleicht wollen die einfach mal komplett crazy eine Hochzeit von Leuten besuchen, die sie nicht kennen“, erklärte sie. In der Einladung selbst blieb Heiter betont locker: „Ich habe gesagt, Schatz, kommt vorbei.“

(Foto: Leo Vignal/AFP)

Kris Jenner, 69, Reality-Darstellerin, hat eigene Vorstellungen vom würdevollen Altern. Die Mutter des Kardashian-Clans hat sich einem Facelift unterzogen und plädiert im Interview mit der Vogue Arabia dafür, dass jeder so altern solle, wie er oder sie das möchte: „Wenn du würdevoll altern möchtest und das bedeutet nichts machen zu lassen, dann lass nichts machen“, findet Jenner, „aber für mich bedeutet das hier würdevoll altern“. Zudem betonte sie, dass sie Details aus ihrem Leben gerne teilt, um andere Menschen zu inspirieren – so wurde in der Show „The Kardashians“ vor einigen Jahren auch ihre Hüft-OP breit thematisiert.