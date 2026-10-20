Selena Gomez , 34, Sängerin und Schauspielerin, hört sich irgendwie anders an. Auf Instagram warnte sie ihre Follower vor dem Konsum nikotinhaltiger Vapes . „Es ist so dumm und hat meine Stimme verändert“, sagte sie. Es sei schwer, vom Nikotin und von Zigaretten loszukommen. Der Konsum von vermeintlich weniger schädlichen Vapes sei es aber „einfach nicht wert“. Sie habe es nun geschafft, mit dem Vapen aufzuhören. „Ich hoffe nur, dass ich es durchhalten kann.“ Es sei wirklich schwer, sie wisse aber: „Wenn ihr gerade etwas Ähnliches durchmacht, könnt ihr es auch schaffen.“ Bei Vapes werden Flüssigkeiten erhitzt und als Dampf inhaliert. Dabei werden deutlich weniger Schadstoffe freigesetzt als bei Tabakzigaretten, weshalb die Branche Vapes als weniger schädliche Alternative bewirbt. Wegen des Mangels an Langzeitstudien ist aber unklar, wie schädlich die verbliebenen Stoffe sind. Krebsforscher und Mediziner warnen vor möglichen erheblichen Gesundheitsschäden und vor dem in den meisten Produkten enthaltenen, abhängig machenden Nikotin.

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Ingrid Alexandra, 22, Kronprinzessin von Norwegen, trifft bald auf Menschen mit rotem Blut. Seit dem Tod ihres Großvaters Harald übernimmt die Kronprinzessin immer mehr Aufgaben am Hof. Nun empfängt sie in der kommenden Woche zum ersten Mal allein Repräsentanten des Volkes (auch bekannt als Bürgerinnen und Bürger) zu einer Audienz. An dem Treffen im Büro der Kronprinzessin im Königsschloss nehmen am 28. Oktober Vertreter der Solidaritätsaktion „Operasjon Dagsverk“ teil, wie der norwegische Hof mitteilte. Bei der Aktion von Jugendlichen für Jugendliche sammeln Schülerinnen und Schüler in ganz Norwegen Spenden für ein Ausbildungsprojekt für junge Menschen in anderen Teilen der Welt. In diesem Jahr kommen die Einnahmen nach Angaben des Hofs der Arbeit junger Menschen für sichere und gerechtere Schulen in Südafrika zugute. Mit dem Tod des norwegischen Monarchen Harald V. Ende August wurde Ingrid Alexandras Vater Haakon neuer König des Landes und sie selbst Kronprinzessin.

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Jason Segel, 46, Schauspieler, ist inzwischen genauso bodenständig wie sein bekanntester Seriencharakter. Bei Instagram gab er seine Hochzeit mit der Tänzerin Kayla Radomski, 35, bekannt. Die Hochzeit sei ein „absoluter Traum“ gewesen, schrieb Radomski zu einem Braut-Foto in einer Instagram-Story, das sie mit „Mrs. Segel“ unterzeichnete. Laut dem People-Magazin fand die Feier im kalifornischen Pasadena statt. Radomski hatte im Juni 2025 auf Instagram ihre Verlobung mit dem Hollywood-Star bekannt gegeben. Auf Bildern war zu sehen, wie Segel mit einem Ring vor ihr auf die Knie geht. Bekannt wurde Jason Segel als Marshall Eriksen in der Sitcom „How I Met Your Mother“.

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Ralph Siegel, 81, Komponist, erlebt den nächsten gesundheitlichen Rückschlag. An diesem Donnerstag hätte er eigentlich in Füssen bei einer Aufführung seines Musicals „Zeppelin“ dabeisein wollen – musste die Reise zum Festspielhaus am Forggensee im Allgäu aber nun absagen. Das teilte seine Frau mit. Siegel war erst vor wenigen Wochen nach einer schweren Erkrankung wieder nach Hause zurückgekehrt. „Natürlich wäre Ralph Siegel bei diesem besonderen Termin sehr gerne persönlich dabei gewesen. Aus gesundheitlichen Gründen und auf ausdrücklichen ärztlichen Rat ist es ihm derzeit jedoch noch nicht möglich, die Reise anzutreten“, heißt es in der Mitteilung von seiner Frau Laura Siegel, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Man bitte herzlich um Verständnis und darum, „seine Abwesenheit ausschließlich vor diesem Hintergrund zu verstehen. Ralph Siegel benötigt im Moment noch etwas Zeit und Geduld und folgt verantwortungsvoll dem Rat seiner Ärzte“. Ralph Siegel hatte nach seiner letzten Rückkehr nach Hause bekanntgegeben, er habe sich mit einer Neuauflage der Gruppe „Dschingis Khan“ um den deutschen Beitrag zum Eurovision Song Contest beworben. „Das haben wir gerade noch eingereicht. Jetzt sind wir sehr gespannt“, sagte Siegel dem Portal „Schlagerpuls“ kurz nach seiner Rückkehr nach Hause.