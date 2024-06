Malia Obama, 25, und Sasha Obama, 23, Töchter von Ex-US-Präsident Barack Obama, wollen nicht so sein wie Papa. Zumindest, wenn es nach ihm geht. „Michelle hat ihnen so früh eingebläut, dass sie verrückt wären, in die Politik zu gehen“, sagte er laut People-Magazin am Samstag bei einer Spendenveranstaltung in Los Angeles. Michelle ist Barack Obamas Frau und Mutter der beiden Töchter. Moderator Jimmy Kimmel sprach bei dem Event gut eine halbe Stunde lang auf der Bühne mit Obama und US-Präsident Joe Biden. Kimmel fragte Obama unter anderem, welche seiner Töchter die bessere Präsidentin der USA wäre.