Alexandra Daddario

Die US-Schauspielerin, 33, sorgt sich um ihr Hobby. Sie entspanne gerne beim Hot Yoga, also Yoga in einem 40 Grad warmen Raum. Kürzlich sei Herzogin Meghan, 38, in ihr (also Daddarios) Lieblingsstudio in New York hereingeschneit, erzählte die "Baywatch"-Darstellerin in der "Late Late Show with James Corden" auf CBS. "Jetzt will bestimmt jeder in dieses Studio kommen, es wird schrecklich eng werden." (Foto: AFP)