Toni Kroos , 34, Fußball -Profi, könnte bald wichtiger sein als Otto von Bismarck. Laut der Ostsee-Zeitung setzen sich mehrere Politiker in Kroos’ Heimatstadt dafür ein, dass der Fußballer in Greifswald eine Statue bekommt oder eine Straße nach ihm benannt wird. Andreas Kerath, Vorsitzender der SPD-Fraktion, sagte: „Gegenüber vom Volksstadion gibt es eine Bismarck-Säule, die ein ziemlich trauriges Dasein fristet. Vielleicht können wir diese gegen ein Toni-Kroos-Denkmal ersetzen.“ Und Greifswalds CDU-Fraktionschef Axel Hochschild ergänzt mit Blick auf eine dem Fußballer gewidmete Straße: „Ich werde das anschieben. Toni Kroos ist schon jetzt ein Werbeträger für Greifswald.“ Auch Toni Kroos’ Vater Roland ist offenbar angetan von der Idee: „Das wäre eine große Ehre. Toni ist ein Kind Greifswalds.“ Toni Kroos spielte in seiner Kindheit für den Greifswalder FC und wechselte 2002 zum FC Hansa Rostock.

Uri Geller, 77, Zauberkünstler, hat ein Buch erfolgreich 47 Jahre verschwinden lassen. Geller hat der BBC zufolge im Januar 1977 in einer Bibliothek in Los Angeles ein Buch ausgeliehen – das von ihm verfasste „The Geller Papers“, das von seinen angeblichen übernatürlichen Kräften handelt. Irgendwann habe Geller das Buch einem Freund ausgeliehen, im Laufe der Jahre sei es dann von Kalifornien nach New York, dann weiter nach London und irgendwann nach Israel gelangt. Dort habe Geller das Buch nun in einem Lagerraum gefunden – und es an seine Tochter geschickt, die in der Nähe von Los Angeles lebt. Der BBC zufolge sei keine Mahngebühr fällig gewesen, weil die Bibliothek seit einiger Zeit keine Mahngebühren mehr erhebt.

Lupita Nyong’o, 41, Schauspielerin, verschrieb sich als Liebeskummer-Therapie vier Pfoten. Wie sie dem US-Magazin Glamour erzählte, habe sie für ihr „schwer gebrochenes“ Herz nach einem Beziehungsende Heilung bei einer von ihr adoptierten Katze gefunden. „Es fiel mir wirklich schwer, an Lebensfreude zu glauben“, sagte sie. Sie sei damals kurz vor einer Depression gewesen, bis eine Stimme in ihrem Kopf gesagt habe: „Besorg dir eine Katze.“ In einem Tierheim habe sie dann ihren Kater Yoyo kennengelernt. „Ich habe mich um Yoyo gekümmert und er hat mir das Herz geöffnet.“

Brooke Shields, 59, Schauspielerin, muss andere darauf hinweisen, dass sie inzwischen älter geworden ist. Viele Fans hätten sie noch heute als jungen Filmstar vor Augen, weshalb sie sich manchen als erwachsene Frau vorstellen muss, wie sie in der US-Talkshow „Today with Hoda & Jenna“ berichtete. „Sie wollen, dass ich genau so aussehe, wie sie sich erinnern“, sagte die 59-Jährige, „also muss ich sie neu aufklären.“ Shields wurde schon als junges Mädchen berühmt, beim Dreh des Films „Die blaue Lagune“ war sie erst 14 Jahre alt. Mit Ende 50 fühle sie sich „heute viel fabelhafter als je zuvor“, sagt Shields, doch Fans aus früheren Zeiten müssten erst noch einmal lernen, „wer ich jetzt bin“.