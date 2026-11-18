Bill Kaulitz , 37, Sänger, hat Ärger. Während einer Show in Leipzig hatte er vergangene Woche einen Sachbearbeiter des Ordnungsamtes namentlich genannt und vom Publikum ausbuhen lassen. Auf der Bühne hatte er den Mann verantwortlich dafür gemacht, dass die Band Tokio Hotel einen Teil ihrer üblichen Pyrotechnik nicht abbrennen durfte. Nun teilte ein Sprecher mit: „Die Stadt verurteilt das öffentliche und sachgrundlose Benennen der Mitarbeiter.“ Die Nennung des Namens auf der Bühne und in einem später online gestellten Video stelle einen „erheblichen Angriff“ dar. Man prüfe mögliche rechtliche Schritte. Das Ordnungsamt habe zwei Effekte untersagt – einmal brennende Pyro in der Hand zu halten und einmal eine sprühende Feuerwerksfontäne an der Gitarre von Tom Kaulitz. Um so mit Pyrotechnik umzugehen, sei laut Sprengstoffverordnung eine spezielle Erlaubnis nötig. „Da die Künstler nicht über das nötige Fachwissen verfügen, wurden die Effekte versagt.“ Die Kaulitz-Brüder griffen das Thema auch in einer neuen Episode ihres Podcasts auf. Darin sagt Bill Kaulitz, dass die Pyroshow bei allen Auftritten in Europa und Deutschland genehmigt worden sei – nur in Leipzig nicht. Es gehe dem Ordnungsamtsmitarbeiter allein darum, Macht auszuüben.

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Jana Ina Zarrella, 49, Moderatorin, teilt persönliche Erfahrungen ihrer Wechseljahre gerne auf Instagram. „Mein Weg ist es, auch diese Phase mit Humor zu nehmen und mich mit anderen Frauen auszutauschen“, so die Ehefrau von Giovanni Zarrella, 48, Moderator, in der Bild-Zeitung. In ihren Posts scherzt sie beispielsweise über die Sitzheizung im Auto ihres Mannes, welche sie während ihrer altersbedingten Hitzewallungen besonders zum Glühen bringe. „Ich bin gerade mitten in der Perimenopause und spüre, dass meine Hormone an manchen Tagen einfach machen, was sie wollen“, so die gebürtige Brasilianerin. Zudem vergesse sie viel und schlafe nicht mehr so gut wie früher. Am liebsten tausche sie sich darüber mit Freundinnen aus.

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Matt Damon, 56, Schauspieler, hat Forderungen fürs gemeinsame Filmschauen in der Familie aufgestellt. „Ich sage meinen Kindern immer, es gelten dieselben Regeln wie im Kino: keine Handys, keine Gespräche“, sagte Damon dem Branchenmagazin People. Der Oscar-Preisträger hat mit seiner Frau Luciana Barroso drei leibliche Töchter sowie Barrosos Tochter aus einer früheren Beziehung. Dem Magazin zufolge sind die vier Töchter zwischen 16 und 27 Jahre alt. Der Star aus „Die Odyssee“ erklärte weiter, dass er versuche, „das Kinoerlebnis bei mir zu Hause so gut wie möglich nachzustellen“. Aber das sei gar nicht so einfach. „In unserem Wohnzimmer liegen hinter uns das Esszimmer und die Küche.“ Es sei daher meist zu hell.

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Ina Paule Klink, 46, Schauspielerin und Sängerin, hatte lange Zeit ein destruktives Selbstbild. Sie sei kein klassisch hübsches Kind gewesen, sondern oft als hässlich bezeichnet worden, sagte sie der Zeitschrift Superillu – „also nicht von meiner Familie, aber von anderen“. Dem Bericht zufolge habe die Darstellerin („Wilsberg“, „Der Zürich-Krimi“) lange ein Junge sein wollen: „Bis zu meinem elften Lebensjahr hatte ich ganz kurze Haare.“ Es habe gedauert, bis sie sich sagen konnte: „Das bin ich, und das ist auch alles okay so!“

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Jeff Bezos, 62, Amazon-Gründer, war nach eigenen Angaben „stark involviert“ in die Entscheidung, Robert Pattinson, 40, zum neuen James Bond zu machen. Anfangs habe man leichte Vorbehalte gegen den Darsteller aus „Twilight“ und „Batman“ gehabt, „weil er schon so berühmt ist“, offenbarte Bezos bei einem Bühneninterview der Nachrichten-Website Semafor. Aber nach Filmtests sei klar geworden: „Er ist James Bond.“ Amazon hatte 2022 das Filmstudio MGM gekauft, das traditionell die Bond-Filme mitproduzierte und vertrieb. Anfang vergangenen Jahres übernahmen die Amazon-MGM-Studios jedoch auch die kreative Kontrolle bei der Filmreihe. Bezos hat seinen Chefposten zwar schon vor Jahren verlassen, als Gründer und großer Anteilseigner soll er jedoch weiterhin viel Gewicht bei Entscheidungen haben.