Timothée Chalamet , 28, Schauspieler , sucht seinesgleichen. Am Sonntagnachmittag wurde im New Yorker Washington-Square-Park ein Wettbewerb veranstaltet, bei dem der beste Timothée-Chalamet-Doppelgänger gesucht wurde. Dutzende Männer in ihren Zwanzigern kamen vorbei, wie das US-Magazin Variety schrieb , um mit „definierten Kinnpartien, haselnussbraunen Augen und lockigem Haar“ dem Vorbild möglichst nahezukommen. Zwischen all den Möchtegern-Chalamets tauchte irgendwann auch der echte auf und machte Fotos mit Fans und Wettbewerbsteilnehmern.

Das Preisgeld in Höhe von 50 Dollar gewann der 21-jährige Miles Mitchell.

(Foto: Monika Skolimowska/dpa)

Heidi Klum, 51, Model, zieht das nächste Familienmitglied vor die Kamera. In einem Beitrag bei Instagram ist Klum im Auto sitzend zu sehen, neben ihr Mutter Erna, 80. Von ihrer Tochter wird sie gefragt: „Weißt du, was heute in einer Woche herauskommt?“ Und Erna Klum antwortet: „Neue Plakate mit uns dreien. Leni, Mama, Oma.“ Mit ihrer Tochter Leni, 20, war Heidi Klum bereits in der Vergangenheit auf Dessous-Werbefotos zu sehen.

(Foto: Jonas Walzberg/dpa)

Bill Kaulitz, 35, Sänger, darf endlich mitspielen. Wie er der Deutschen Presse-Agentur sagte, habe er sich als Kind oft auf Musical-Rollen beworben, wurde aber „eigentlich nie eingeladen zum Casting“. Musical sei „wirklich mein großer Traum“, so Kaulitz. Im Stage-Operettenhaus in Hamburg erfüllt er sich nun seinen Traum und stand mit dem Cast des neuen Musicals „& Julia“ bei zwei Szenen mit auf der Bühne. In einer davon legte er als DJ auf, in einer zweiten ließ er Julia an einem Kronleuchter quasi durch die Luft fliegen. Ein Auftritt, der ihm viel Spaß gemacht hat. „Es ist wirklich wie nach Hause kommen. Fühlt sich gar nicht so anders an. Wie mit meiner Band eigentlich.“