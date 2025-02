Brady Corbet, 36, Regisseur, hat Geldnöte. Und das, obwohl sein neuster Film, das Historiendrama „The Brutalist“, in diesem Jahr mit zehn Oscar-Nominierungen zu den großen Filmpreis-Favoriten zählt. Dass alle Hollywood-Regisseure reich sind, sei ein Trugschluss, sagte er im Podcast „WTF with Marc Maron“. Mit „The Brutalist“ hätte er bisher kein Geld verdient. Und wie bezahlt Corbet seine Miete? „Ich habe gerade drei Werbespots in Portugal gedreht“, erklärte er im Podcast. Es sei das erste Mal seit Jahren, dass er bezahlt worden sei. „Denn sowohl meine Partnerin als auch ich haben mit den letzten beiden Filmen, die wir gemacht haben, null Dollar verdient.“ Das liege vor allem daran, dass Regisseure nicht dafür bezahlt würden, den eigenen Film zu vermarkten, obwohl das viel Zeit in Anspruch nähme. An „The Brutalist“ arbeitete Corbet nach eigenen Angaben sieben Jahre lang.