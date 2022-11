Der Italiener Terence Hill ist neuerdings auch Deutscher, Stefanie Stappenbeck führte eine Bande mit seltsamen Aufnahmeritualen an, und Jeff Bridges trainierte für die Hochzeit seiner Tochter Standfestigkeit.

Terence Hill, 83, Schauspieler, ist jetzt auch Deutscher. "Ich bin glücklich, dass ich nun diesen Ausweis habe", sagte er der Bild-Zeitung und meint damit seinen neuen deutschen Pass. "Meine wundervolle Mutter und damit auch meine Muttersprache waren immer prägend für mich. Es ist auch ein Bekenntnis zu meinen Wurzeln." Ausstellen ließ sich der durch seine Rollen als Italo-Westernheld bekanntgewordene Hill das Dokument dem Bericht zufolge in den USA: "Ich habe ihn vom deutschen Generalkonsul in Los Angeles erhalten." Für den Pass sei die Heiratsurkunde seiner Mutter nötig gewesen, diese habe er in Lommatzsch bei Dresden erhalten. Hill, der auch einen italienischen Pass hat, spricht bis heute fließend Deutsch.

Detailansicht öffnen (Foto: Annette Riedl/dpa)

Stefanie Stappenbeck, 48, Schauspielerin, war einst Teil einer der kleinsten Banden der Welt. In ihrer Schulzeit habe sie eine Clique gegründet, die aber nur aus zwei Leuten bestand: ihrer Schulfreundin Romy und Stappenbeck selbst. Das erzählte sie der Deutschen Presse-Agentur. "Sie hieß ,BB18', und wer rein wollte, musste als Aufnahmeritual gruselige Sachen machen. Zum Beispiel mit geschlossenen Augen Würmer essen - na gut, es waren Spaghetti." Leider sei es nur bei den zwei Mitgliedern geblieben. Aber immerhin hatten sie einander: "Wir beide waren gleichermaßen interessiert an Politik, Büchern und Absurditäten."

Detailansicht öffnen (Foto: Armando Gallo/imago/ZUMA Press)

Jeff Bridges, 72, US-Schauspieler, hat für die Hochzeit seiner Tochter ein Training absolviert. "Das erste Ziel war, länger stehen zu können", sagte er dem britischen Independent. Bei Bridges wurden vor rund zwei Jahren Non-Hodgkin-Lymphome erkannt, eine Form von Krebs, die seinen Gesundheitszustand stark verschlechterte. Zunächst sei es für ihn nur möglich gewesen, maximal 45 Sekunden zu stehen. Mit Hilfe eines Therapeuten habe er dann aber immer mehr Schritte gehen können. "Irgendwann merkte ich, dass ich nicht nur den Gang zum Altar schaffen konnte, sondern auch den Hochzeitstanz", sagte Bridges. "Das war großartig."