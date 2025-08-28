Taylor Swift , 35, Verlobte, bekommt Hilfe bei der Suche nach möglichen Hochzeit-Locations. Die Veltins-Arena, Heimat des Fußball-Zweitligisten Schalke 04, hat der US-Sängerin und deren Frischverlobtem, NFL-Profi Travis Kelce , ihre eigene Kapelle als Hochzeitsort angeboten. Die Arena veröffentlichte dazu am Mittwoch ein Video auf ihrem Instagram-Kanal mit der Frage „Looking for a wedding location?“. Swift hatte im Sommer 2024 drei ausverkaufte Konzerte in der Arena in Gelsenkirchen gegeben. Damals hatte sich die Stadt zu dem Anlass zeitweise in „Swiftkirchen“ umbenannt. Erst kürzlich erzählte Kelce in seinem Podcast, ihm sei die tolle Choreografie der Fans in Gelsenkirchen in Erinnerung geblieben.

(Foto: Robert Haas)

Matthias Schweighöfer, 44, Schauspieler, hat eine ausgeprägte Abneigung gegen das Nacktbaden. In einem gemeinsamen Interview mit seiner Mutter, der Schauspielerin Gitta Schweighöfer, 71, in der Gala erinnerte er sich an seine Kindheit in der DDR. „Das Schlimmste, was meine Mutter mit mir gemacht hat, war FKK“, betonte er. Diese Badeerlebnisse seien damals „das Peinlichste und Schlimmste“ für den jungen Schweighöfer gewesen. Abgesehen davon fand der Schauspieler allerdings nur lobende Worte: „Meine Mutter hat mich ja quasi allein aufgezogen, da habe ich natürlich alles von ihr gelernt.“

(Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP)

Cardi B, 32, Rapperin, verwirrt im Gerichtssaal mit ihrer Haarpracht. Die Musikerin muss sich derzeit verantworten, weil eine Sicherheitsfrau ihr vorwirft, sie 2018 angegriffen zu haben. Diese Woche machte die Rapperin ihre Aussage. Die Auseinandersetzung sei eine verbale gewesen, sagte sie einem Bericht des Magazins Rolling Stone zufolge. Beim Prozess wartete Cardi B mit sehr verschiedenen Frisuren auf, was einen Anwalt offenbar verwirrte. Wie in einem Video zu sehen ist, fragte er die Rapperin: „Gestern hatten Sie schwarze kurze Haare. Heute ist es blond und lang. Was sind Ihre echten Haare?“ Als Cardi B ihn über ihre unechten Haare aufklärte, sagte er: „Tut mir leid, das wusste ich nicht. Dann ist es heute eine gute Perücke.“

(Foto: Axel Heimken/dpa)

Sting, 73, Musiker, hat Stress mit der Polizei. Seine früheren Bandkollegen von The Police haben den Sänger und Bassisten wegen angeblich nicht gezahlter Tantiemen für ihren Song „Every Breath You Take“ verklagt, berichtet die Sun. Der Gitarrist Andy Summers, 82, und der Schlagzeuger Stewart Copeland, 73, behaupten, dass sie nie als Songwriter für den Hit aufgeführt wurden und so nie die Vergütung für ihren Beitrag erhalten hätten. Sting hat sich zu den Vorwürfen noch nicht geäußert.

Tom Kaulitz (rechts) mit seinem Bruder Bill. (Foto: Henning Kaiser/dpa)

Tom Kaulitz, 35, Musiker, sorgt sich um den Ruf seiner Familie. Im gemeinsamen Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ mit Zwillingsbruder Bill Kaulitz, 35, Sänger, ärgerte er sich über die Schlagzeilen, die derzeit über Bill kursieren. „Also über dich steht ja so viel Scheiß in der Zeitung“, sagte er. Besonders das Liebesleben seines Bruders werde ständig zum Thema gemacht – zuletzt hieß es, Bill habe eine Romanze mit Reality-Star Jannik Kontalis. „Das findet in einer Welt statt, in der ich meinen Familiennamen nicht in den Dreck gezogen sehen möchte“, so Tom. Er wolle diese Welt lieber wieder verlassen. Bill hingegen nahm die Kritik gelassen und mahnte seinen Bruder lediglich: „Du sollst nicht wieder so garstig sein.“